В Челябинске открылась выставка 6-й Уральской индустриальной биеннале

Аргументы Недели → Культура 13+

16 июня 2021, 12:15 Татьяна Михайлова

Фотограф: Наиль Фаттаков / Znak.com

Зрителям представлены работы молодых авторов.

До 20 июня в Челябинске проходит первая выставка Программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В креативном пространстве «Клоповник» выставлены работы участников Лаборатории молодого искусства DАКС — перформативного проекта художников из Германии Детлефа Шлагхека и Леонида Харламова.

Посетители смогут познакомиться с 28 работами, созданными студентами и преподавателями из Челябинска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга: инсталляциями, видео- и фотообъектами, перформансами. По словам Леонида Харламова, лаборатория — своеобразный эксперимент, поиск ответа на вопрос, можно ли научить современному искусству. Главная методика, которую использовали преподаватели — предоставление студентам свободы самовыражения.

Добавим, что программа арт-резиденций 6-й биеннале в Челябинской области реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Проект проходит в рамках Года Германии в России. Партнерами программы выступают Челябинский государственный институт культуры, лофт «Дом фотографов», проект Long Fashion Weekend Ural и творческий центр «Клоповник». Патрон программы арт-резиденции в Челябинске — коллекционер Виктор Новичков. Информационный партнер выставки – медиахолдинг «Гранада Пресс».

Выставка работает со вторника по воскресенье с 18 до 23 часов. Адрес: Свердловский проспект, 60, 2-й этаж. Цена билета — 200 рублей.

Возрастной ценз: 12+

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