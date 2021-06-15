Фестиваль «Пламя Аркаима» собрал 3 тысячи человек

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15 июня 2021, 14:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В этом году принять участие в мероприятии можно было онлайн и офлайн.

В минувшие выходные в Челябинской области состоялся V Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году он был посвящен Бронзовому веку, все желающие могли посетить мастер-классы по изготовлению предметов быта, музыкальных инструментов, рисованию, гончарному искусству, приготовлению пищи. В программе также были презентация реконструированной боевой колесницы, традиционный вечерний костер.

На фестиваль приехали 1800 человек, за онлайн-трансляциями фестивальных мероприятий следили 1470 зрителей. Почетным гостем стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что заповедник «Аркаим» имеет хороший туристический потенциал, для реализации которого необходимо создать инфраструктуру.

В завершение мероприятия директор заповедника Валерий Волик поделился планами по развитию фестиваля: «Есть желание несколько подкорректировать даты проведения мероприятия. Оно выпадает на 12 июня, а в этот же день фестиваль реконструкции проходит в Москве. И, естественно, что большинство участников едут в столицу. Если сдвинуть даты, то нам удастся заполучить гораздо больше реконструкторов и значительно расширить и обогатить географию фестиваля».

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