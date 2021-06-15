Музыкант Пётр Деметр скончался в Москве

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15 июня 2021, 13:21

Пётр Деметр, фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист России, музыкант, исполнитель цыганских песен Пётр Деметр умер в Москве. Артисту было 79 лет. Об уходе из жизни Петра Деметра радиостанция «Эхо Москвы» передала со ссылкой на одного из друзей музыканта Николая Тамразова. Дата и место прощания пока не названы.

Пётр Деметр обладал большим талантом и жил музыкой. Артист родился 5 декабря 1941 года в Москве. Окончил студию при московском театре «Ромэн». После учёбы его сразу приняли в труппу этого театра. Демер был одним из ведущих артистов театра в 1960-70-е годы.

С супругой Розой Джелакаевой они создали дуэт и программу «Песни цыган стран мира». После смерти Розы Джелакаевой в 1985 году Пётр Деметр начал выступать с моноспектаклями и концертными программами не только в роли артиста, но и в роли режиссера. Среди его авторских проектов «Пушкин и цыгане», «Вечер памяти Розы Джелакаевой», «Бенефис», «Дни цыганской культуры в Москве», Детский фестиваль «Цветы жизни».

Деметр также вёл на телевидении цикл программ «Под цыганским шатром» о цыганской культуре.

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