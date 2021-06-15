Челябинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Станислава Лема

Она приурочена к столетию со дня рождения известного философа и футуролога.
С 9 июня по 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска проходит выставка в честь столетия польского писателя, философа и футуролога Станислава Лема, чьи размышления о будущем не теряют актуальности и по сей день. Его работа «Сумма технологии», написанная в 1963 году, предвосхитила создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта. В своих произведениях Станислав Лем поднимал проблемы технологических утопий, говорил об автоэволюции человека и создании искусственных миров.
На выставке, которая развернулась в Челябинске, подставлены плакаты, посвященные творчеству писателя. Их создали первокурсники Южно-Уральского государственного университета, обучающиеся по направлению «Технология художественной обработки материалов». Преподаватель и куратор выставки — Павел Писклаков.
Добавим, что выставка организована ИЦАЭ совместно с кафедрой сервиса и технологии художественной обработки материалов ЮУрГУ при поддержке Челябинского регионального отделения Союза дизайнеров России и проекта «Дизайн-события».
Ознакомиться с работами можно в ИЦАЭ по адресу ул. Энгельса, 107. Вход со стороны Александровского парка, по пандусу, первый этаж. Посещение выставки свободное, необходима предварительная запись по телефону 8 (351) 263-40-47.
Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»
6+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости