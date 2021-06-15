Челябинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Станислава Лема

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15 июня 2021, 09:21 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Она приурочена к столетию со дня рождения известного философа и футуролога.

С 9 июня по 9 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска проходит выставка в честь столетия польского писателя, философа и футуролога Станислава Лема, чьи размышления о будущем не теряют актуальности и по сей день. Его работа «Сумма технологии», написанная в 1963 году, предвосхитила создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта. В своих произведениях Станислав Лем поднимал проблемы технологических утопий, говорил об автоэволюции человека и создании искусственных миров.

На выставке, которая развернулась в Челябинске, подставлены плакаты, посвященные творчеству писателя. Их создали первокурсники Южно-Уральского государственного университета, обучающиеся по направлению «Технология художественной обработки материалов». Преподаватель и куратор выставки — Павел Писклаков.

Добавим, что выставка организована ИЦАЭ совместно с кафедрой сервиса и технологии художественной обработки материалов ЮУрГУ при поддержке Челябинского регионального отделения Союза дизайнеров России и проекта «Дизайн-события».

Ознакомиться с работами можно в ИЦАЭ по адресу ул. Энгельса, 107. Вход со стороны Александровского парка, по пандусу, первый этаж. Посещение выставки свободное, необходима предварительная запись по телефону 8 (351) 263-40-47.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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