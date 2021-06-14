Аргументы Недели → Культура 13+

14 июня 2021, 20:34

Александр Сокуров, фото: Jury Kevin, globallookpress.com

Народному артисту России, режиссёру Александру Сокуров 14 июня исполнилось 70 лет. Создатель «тетралогии о властителях ХХ века» («Молох» – «Телец» – «Солнце» – «Фауст») и других многочисленных произведений, игровых и неигровых, неутомимый труженик, педагог, градозащитник, оригинальнейший человек - так писала о Сокурове редактор отдела культуры еженедельника «Аргументы недели», критик Татьяна Москвина.

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха в Иркутской области в семье военного. После учёбы в вузе по рекомендации Андрея Тарковского в 1980 году был зачислен на киностудию «Ленфильм», где снял свои первые игровые картины.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Александра Сокурова с 70-летием.

Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства. Мишустин отметил, что созданные Сокуровым фильмы всегда являются событием в мире кино.

Интервью Сокурова, которое он дал в 2016 году «Аргументам недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости