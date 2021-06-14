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«Гарри Поттер» на ВДНХ

, 18:16 , журналист, обозреватель, продюсер

«Гарри Поттер» на ВДНХ

В Зеленом Театре ВДНХ 1 июля состоится выступление симфонического оркестра под руководством Сергея Акимова, который представит концертную программу «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек». Сага о Гарри Поттере — это уникальный культурный феномен, который продолжает приносить радость миллионам поклонников во всем мире. У зрителей будет возможность услышать живую музыку из кинофильма в исполнении настоящего симфонического оркестра. Это будет яркое событие, которое навсегда останется в памяти. 

«Как сказал известный американский дирижёр Леонард Бернстайн: - «Будущее за киномузыкой». «Киномузыка все еще не так часто исполняется симфоническими коллективами, в то время как она доступна людям всех возрастов, так как все мы ходим в кино и смотрим его дома по телевизору», отмечает дирижер проекта Сергей Акимов.

В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений. Прозвучат главные темы из саундтрека первых трех фильмов о Гарри Поттере. 
«Гарри Поттер» на ВДНХ
Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.
«Гарри Поттер» на ВДНХ

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