Безруков высказался о спектакле c участием Бузовой

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11 июня 2021, 22:07 Источник: РИА Новости

Сергей Безруков, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Участие Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин», поставленном на сцене МХАТа имени Горького, стало новостью недели. Отзывы и комментарии разные, сама звезда «Дома-2» счастлива. Актер, режиссер, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков раскритиковал спектакль , в котором одна из ролей досталась Ольге Бузовой. Кстати, Ольга там поет.

Безруков на вручении премии «Верю» по итогам фестиваля «Фабрика Станиславского» поблагодарил собравшихся за то, что они не пошли на спектакль смотреть певицу, теледиву, актрису, фамилию которой он называть не захотел.

По словам народного артиста, Константин Станиславский с отчаянием смотрит на происходящее в том театре. «Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил», - сказал Безруков.

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