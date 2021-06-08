В Челябинске состоялся межрегиональный фестиваль инклюзивного театра

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8 июня 2021, 21:19 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Марии Русаковой

В постановках участвовали молодые актеры с ограниченными возможностями здоровья.

Межрегиональный фестиваль инклюзивного театра «Мечтай» собрал участников из Челябинска, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Сыктывкара, Москвы и Берлина, пишет сайт «Южноуральская панорама». Он проходил в течение 5 дней, за это время на 4 площадках города было показано 15 спектаклей, среди них были постановки для детей и взрослых. Например, в спектакле «Прачечная» были рассказаны реальные истории из жизни актеров, трудности, с которыми им пришлось столкнуться.

На сцене выступили актеры с разными особенностями здоровья: ментальными, нарушениями зрения, слуха, ДЦП. По словам режиссера театра и руководителя Центра художественного творчества Сыктывкарского университета Марины Афонасенко, задача возглавляемого ею коллектива состоит не только в том, чтобы рассказать о людях с ОВЗ. Главная цель — приобщить зрителя к искусству и изменить мир.

Также программа фестиваля включала в себя мастер-класс от берлинской студии Thikwa, творческие встречи и обсуждения со зрителями.

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