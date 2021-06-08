Бюст Юрию Гагарину открыли в Мадриде

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8 июня 2021, 15:56 Источник: РИА "Новости"

космонавт Юрий Гагарин, Russian Look

В столице Испании Мадриде открыли бюст советскому космонавту Юрию Гагарину. В торжественной церемонии участвовали мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

Бюст, который был подарен Русским домом и посольством России, установили перед главным входом в мадридский планетарий.

Хосе Луис Мартинес-Альмейда в рамках церемонии открытия монумента заявил, что Юрий Гагарин превратил мечту миллионов человек – отправиться в космос – в реальность. По словам мэра Мадрида, космонавт совершил настоящий подвиг, невообразимый для своего времени. "Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", – заключил градоначальник.

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