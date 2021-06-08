Бюст Юрию Гагарину открыли в Мадриде

В столице Испании Мадриде открыли бюст советскому космонавту Юрию Гагарину. В торжественной церемонии участвовали мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол РФ в Испании Юрий Корчагин.
Бюст, который был подарен Русским домом и посольством России, установили перед главным входом в мадридский планетарий.
Хосе Луис Мартинес-Альмейда в рамках церемонии открытия монумента заявил, что Юрий Гагарин превратил мечту миллионов человек – отправиться в космос – в реальность. По словам мэра Мадрида, космонавт совершил настоящий подвиг, невообразимый для своего времени. "Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", – заключил градоначальник.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.