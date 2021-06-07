Портрет императора Павла I работы Дмитрия Левицкого продан на аукционе более чем за $1 млн

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7 июня 2021, 16:43 Источник: ТАСС

Портрет Павла I, художник Степан Щукин, фото с сайта Википедия

Портрет императора Павла I работы русского художника Дмитрия Левицкого продан в понедельник на аукционе Christie's более чем за $1 млн. Картина, написанная приблизительно в 1796 году, до недавнего времени оставалась почти неизвестнй, находясь в частной коллекции Европе.

В Лондоне на торгах аукционного дома произведениями русского искусства за полотно заплатили £862 тысяч ($1,3 млн.).

В преддверии проведения аукциона эксперты Christie's обращали внимание на яркий психологизм картины, который выделял Левицкого из череды портретистов-современников. Международный директор департамента русского искусства Christie's Сара Мэнсфилд отмечала, что отдельного внимания заслуживают удивительно прорисованные глаза императора. По ее мнению, ничто другое на полотне не сосредотачивает на себе внимание так, как лицо Павла I.

Павел I - сын Екатерины II и Петра III.

Помимо работы Левицкого на торгах также были проданы произведения Константина Горбатова (1876-1945) "Невидимый град Китеж" за £525 тыс. ($741 тыс.) и цветочный натюрморт Сергея Чехонина (1878-1936) "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" за £275 тыс. ($388 тыс.).

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