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Умер режиссер Валерий Лонской

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Умер режиссер Валерий Лонской
Валерий Лонской, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Кинокритик Андрей Плахов сообщил, что в Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Его последние дни прошли в городской клинической больнице в Коммунарке.

«Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке», - написал Плахов в Facebook.

Кинокритик отметил, что в больнице сейчас находится супруга режиссёра Надежда. По его словам, женщина борется за жизнь в реанимации.

«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко ... Светлая память», - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, на 40-м году жизни умер российский актер Артем Анчуков. 

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