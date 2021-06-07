Умер режиссер Валерий Лонской

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7 июня 2021, 13:48

Валерий Лонской, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Кинокритик Андрей Плахов сообщил, что в Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Его последние дни прошли в городской клинической больнице в Коммунарке.

«Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке», - написал Плахов в Facebook.

Кинокритик отметил, что в больнице сейчас находится супруга режиссёра Надежда. По его словам, женщина борется за жизнь в реанимации.

«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко ... Светлая память», - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, на 40-м году жизни умер российский актер Артем Анчуков.

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