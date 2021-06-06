В Грузии умер сценарист фильма «Мимино» Резо Габриадзе

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6 июня 2021, 22:27

фото: pixabay.com

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссёр театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер в Тбилиси. Резо Габриадзе было 84 года. Габриадзе был автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Мимино», «Не горюй!», «Кувшин», «Чудаки», «Серенада».

Резо Габриадзе в 1981 году основал Тбилисский театр марионеток. Скульптор был автором памятника чижику-пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге. Также Габриадзе создал иллюстрации более чем к 50 книгам.

Об уходе Резо Габриадзе сообщило Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. В ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата Государственной премии имени Шота Руставели.

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