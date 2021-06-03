Жители Челябинской области стали интересоваться генеалогией

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3 июня 2021, 10:38 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В архивы региона поступают запросы об уточнении информации о родственниках.

На прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» пресс-конференции председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов рассказал о возросшем среди южноуральцев интересе к изучению семейной истории. Раньше этому препятствовали события политического характера и закрытость архивов для широкой публики, сейчас же ситуация изменилась.

Представить результаты исследований своих родословных южноуральцы и жители других регионов могут на ежегодной всероссийской научной конференции «Генеалогия и архивы». Ее проводит архивная служба Челябинской области. Существуют сервисы, которые предлагают услуги по составлению генеалогических древ, но эксперты уверены, что проводить такие исследования лучше самостоятельно, ведь они дают возможность в процессе поисков узнать новое о себе, близких и истории страны.

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