Южноуральцам расскажут, как понять современное искусство

Аргументы Недели → Культура 13+

1 июня 2021, 16:42 Татьяна Михайлова

Фото Наиля Фаттахова. Предоставлено организаторами

3 июня стартует 6-я Уральская индустриальная биеннале.

Может ли современное искусство быть понятным и зачем к нему приобщаться? Об этом расскажут искусствоведы и художники в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале. Ее тема — «Время обнимать и уклоняться от объятий». В 9 городах Челябинской и Свердловской областей запланирована серия бесед «Время объяснять».

Челябинских посетителей ждут мероприятия, призванные рассказать об особенностях современного искусства в контексте города. Цикл лекций приурочен к выставке участников Немецкой академии искусств в областном центре. Она была создана в рамках резиденции 6-й биеннале и проходит в творческом центре «Клоповник» до 20 июня.

Расписание мероприятий, которые пройдут в Челябинске

3 июня актриса, начальник отдела продвижения и специальных проектор Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Алла Точилкина выступит с лекцией «Куда податься (бедному) художнику?», начало в 19 часов. 10 июня перед слушателями выступит куратор арт-резиденции «Дача Рябушинских» (Тверская область), куратор галереи современного искусства «ОкNo» (Челябинск) Анна Леготина. Начало в 19 часов. Оба мероприятия пройдут в Доме фотографов (Свердловский проспект, 60, 3 этаж).



Цикл «Время объяснять» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнером цикла в Челябинске выступает проект «LongFashionWeekend», информационным партером — медиахолдинг «Гранада Пресс».

18+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости