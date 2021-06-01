Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о самочувствии народного артиста Александра Збруева

Народный артист РСФСР, актёр театра и кино Александр Збруев находится дома и чувствует себя нормально. В понедельник в СМИ появилась новость о госпитализации Збруева.
РИА Новости со ссылкой на источник в театре сообщили, что 83-летний ведущий актер театра «Ленком» Александр Збруев лёг в больницу на плановое обследование.
Директор театра Марк Варшавер после разговора с народным артистом рассказал вечером 31 мая, что Александр Збруев находится дома, чувствует себя нормально. Возможное плановое лечение будет проведено амбулаторно.
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