В театре Армии представят киноверсию произведений Михаила Зощенко

Аргументы Недели → Культура 13+

31 мая 2021, 20:16 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

На Большой сцене Театра Российской армии 29, 30 июня и 7, 8 июля 2021 года состоится премьера спектакля «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова. Место действия спектакля режиссёра Глеба Черепанова — современная съёмочная площадка, а основное событие — съёмка фильма по трём произведениям Михаила Зощенко, рассказам «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьесе «Свадьба», по которым Леонид Гайдай снял свою известную комедию «Не может быть!».

Глеб Черепанов отметил: «Эта эпоха — 20-е–30-е годы до 1937 года — время бурления театральной и кино-жизни: театр Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, Михаила Чехова, первые звуковые и не только фильмы режиссёров Эйзенштейна, Пудовкина. В живописи это, конечно, Родченко, плакатность. Это в целом время расцвета искусства и период больших надежд, радости и предвкушения новой жизни. Фильм, который мы снимаем — это наша фантазия про те времена, то, как мы себе эти времена представляем. Конечно, мы многое додумываем, потому что хочется праздника, хочется, чтобы это было весело и оптимистично».

Новеллы Зощенко будут рассказаны зрителю через призму съёмочного процесса, действующими лицами спектакля становятся не только герои произведений, но и члены съёмочной группы. Это даёт зрителю гораздо больше материала для осмысления, раскрывая привычное с новых сторон.

Первая новелла — «Преступление и наказание» — про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. Его внезапно вызывают к следователю и, понимая, чем это может грозить, они с женой пытаются скрыть следы преступления.

Новелла «Забавное приключение» — история адюльтера, в начале которой мы узнаем, как семьянин с говорящей фамилией Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей.

Новелла под названием «Свадебное происшествие» (по пьесе Зощенко «Свадьба») о том, как незадачливый новоиспечённый муж Володя Завитушкин пытается на праздновании после ЗАГСа понять, кто из девушек за праздничным столом — его жена.

Спектаклей по произведениям Зощенко московская публика не видела несколько лет. И то они появятся на самой большой сценической площадке Европы — на Большой сцене Театра Российской армии, настоящий подарок для зрителей и любителей творчества Михаила Зощенко.

Иван Иванович Чурсин, заслуженный работник культуры РФ, директор Театра Российской армии, отметил: «В это непростое время, когда все устали от пандемии, нам было важно выпустить такой спектакль: яркий, духоподъёмный и полный доброго юмора и надежды. «Не может быть» — пример зрительского театра в самом лучшем смысле слова. Это театр, где зрителю не будет скучно, где он сможет отвлечься от сложностей и забот, и, выходя из зрительного зала, подумает, что непременно вернётся вновь с теми, кто ещё не видел спектакля».

За красоту постановки спектакля «Не может быть!» отвечают: художник — Анастасия Глебова, художник по костюмам — Константин Шамрин, хореограф — Ольга Якименко, художник по свету — Евгений Виноградов.

«В спектакле занято 44 артиста, это больше половины нашей труппы, — рассказал Иван Иванович Чурсин, — Все они с радостью и интересом включились в работу. Некоторые из них уже работали с режиссёром Глебом Черепановым, а кто-то работает с ним впервые, но в любом случае это интересный и уникальный опыт для каждого из них».

В состав приглашённых артистов входит Михаил Полицеймако, Мария Порошина.

Будет в спектакле «Не может быть!» светиться и другие «звёзды». Это народные артисты РФ Ольга Богданова и Артём Каминский, заслуженные артисты РФ Константин Денискин, Сергей Колесников, Алиса Богарт, Инна Серпокрыл, Ольга Кабо, артисты театра Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев, Олег Масленников-Войтов, Вячеслав Разбегаев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости