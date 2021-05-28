Консерватории имени Рахманинова в Париже грозит выселение

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28 мая 2021, 14:28

Мэрия французской столицы намерена продать историческое здание, в котором располагается консерватория имени Сергея Рахманинова. Но музыканты хотели бы продлить аренду помещения. Если власти не пойдут на уступки, педагогам и обучающимся придётся искать средства на покупку другого особняка.



Учебное заведение планирует в новом году увеличить количество студентов. Консерватория была основана в начале прошлого века профессорами из России. В своё время большой вклад в её развитие сделали Шаляпин, Глазунов, Рахманинов. Здание планировали продать и в 1980-е годы. В его защиту тогда выступил градоначальник Жак Ширак, который впоследствии стал президентом Франции.



Педагоги и музыканты в петиции указали на важность сохранения музыкального заведения в Париже. В нём работают высококлассные учителя, выступают музыканты. Здесь хранятся ноты русских композиторов.



Пока что городские власти не комментировали ситуацию. Поддержать консерваторию готовы многие меценаты из России и Франции. Президент консерватории Арно Фрилле ищет поддержку в различных кругах, ведь учебное заведение пользуется большой популярность в стране и далеко за её пределами. Далеко не каждая консерватория может похвастаться старинным архивом партитур.





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