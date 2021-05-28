Достоевский и балет. Святочная история в танце и в костюмах

1 июня 2021 года в БКЗ «Октябрьский» состоится премьера балета «Мальчик у Христа на елке».
Оригинальное либретто создано режиссером Ольгой Маликовой по мотивам одноименного святочного рассказа Ф.М. Достоевского. Решение показать зимнюю рождественскую историю в первый день лета, на первый взгляд, удивляет.
Но отгадка проста: балет о трагической судьбе мальчика-сироты будет показан в День защиты детей, как напоминание о том, что дети во все времена были и остаются самыми уязвимыми и беззащитными, именно поэтому они всегда нуждаются в особенной заботе, внимании и любви. Сегодня мы воспринимаем это как послание великого русского писателя из ХIX века в XXI.
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Предпосылкой создания этого рассказа стало посещение в 1876 г. писателя и его маленькой дочки рождественской ёлки, а после нее детской колонии. Тяжелые судьбы малолетних преступников, большинство из которых были бездомными нищими, взволновали автора.
Ольга Маликова расширяет историю бедного Мальчика, вводя в нее новых персонажей и поворотные события, ведущие так же, как у писателя, к неизбежному трагическому концу. Представленная режиссером история не только о том, что люди и сегодня остаются равнодушными и холодными по отношению друг к другу, она также показывает, что сочувствие и доброта никуда не исчезли и у каждого из нас в любой ситуации остается надежда на помощь, сочувствие и любовь.
В балете принимают участие Народный артист России Фарух Рузиматов в роли Писателя, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб в роли Господина с подарками, воспитанники хореографической студии Санкт-Петербургского государственного театра детского балета и солистка театра Олеся Гапиенко в роли Прачки, а также солисты и артисты театров балета Санкт-Петербурга.
«То, что Достоевский выразил словом, может стать притчей, выраженной в движении».
Сложнейшая задача: как передать в танце, в костюмах ощущение той эпохи, времени Достоевского?
Эскизы декораций и 18 эскизов костюмов всех героев спектакля были специально для этого балета созданы художником по костюмам Иваном Глазуновым. Адаптацией эскизов к балетному спектаклю занимались мастера одной из лучших театральных мастерских России «Возрождение».
Как отметил ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник по костюмам балета, Иван Глазунов:
«Время Достоевского было сентиментальное и отличалось пышностью костюмов, находясь стилистически между ампиром, классицизмом и модерном. Особенно если говорить о женских платьях с нагромождениями в задней части юбки – конечно, неудобных для балета. Но благодаря замечательным мастерам и современным материалам костюмы значительно упрощены с помощью незаметных конструкций.
Во время Федора Михайловича они были гораздо тяжелее, имели несколько слоев и сложные внутренние конструкции, поддерживающие крепления, но сохранить узнаваемый силуэт из модных журналов и картин того времени очень важно.
Произведение «Мальчик у Христа на елке» совмещает черты драматического спектакля и балетного. Мы видим компромисс, когда можно сделать исторически достоверный вид костюмов, в то же время незаметными способами и приемами, о которых знают только костюмеры, их можно облегчить, чтобы быть удобными в балетных движениях.
Сохранить этот дух в спектакле было очень важно и в память о Федоре Михайловиче, и о той истории, которую в виде балета никто и не мог помыслить. Но оказалось, то, что Достоевский выразил словом, может стать притчей, выраженной в движении.
Без костюма и ощущения эпохи балет бы много потерял – исторический контекст особенно важен в наше время, чтобы понимать кто мы и откуда. Наша задача – сохранить русский историзм».
Как подчеркивает Иван Глазунов, эта история рождена гением Достоевского, она витала в воздухе, так как многие писатели, художники-передвижники того времени задевали трогательную тему судьбы бедных детей и простых людей. Это тема русской литературы и живописи, и конечно, русского театра. Наша задача – продолжить ее, считает он.
Балет создан Санкт-Петербургским Театром «Мюзик-Холл» в сотрудничестве с Фондом «Общество возрождения художественной Руси 1915», Благотворительным фондом "ИМ" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках музыкально-просветительского фестиваля «Музыкальные диалоги с Достоевским» к 200-летию со дня рождения писателя. В спектакле использованы фрагменты музыкальных произведений Игоря Стравинского, ярко насыщенные характерными сюжетными образами, созданными балетмейстером-постановщиком Николаем Андросовым, который во время репетиционного процесса провел серию мастер-классов для учащихся школы-студии при Театре детского балета.
Музыкально-просветительский фестиваль
«Музыкальные диалоги с Достоевским»
к 200-летию со дня рождения писателя
1 июня – 6 декабря 2021 года
Открытие фестиваля 1 июня
Премьера Балет «Мальчик у Христа на елке»
по одноименному рассказу Ф.М. Достоевского
К Международному дню защиты детей
Вход по приглашениям
В главных партиях: Фарух РУЗИМАТОВ, Игорь КОЛБ
Художник по костюмам: Иван ГЛАЗУНОВ
Балетмейстер-постановщик: Николай Андросов
Музыкальный руководитель: Фабио Мастранджело
Либретто: Ольга Маликова
с использованием фрагментов
музыкальных произведений Игоря Стравинского
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