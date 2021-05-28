Достоевский и балет. Святочная история в танце и в костюмах

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28 мая 2021, 08:48 Виктория Хорт

Примерка костюма Бедного мальчика. Фото Майи Жинкиной

1 июня 2021 года в БКЗ «Октябрьский» состоится премьера балета «Мальчик у Христа на елке».

Эскиз костюма Писателя

Оригинальное либретто создано режиссером Ольгой Маликовой по мотивам одноименного святочного рассказа Ф.М. Достоевского. Решение показать зимнюю рождественскую историю в первый день лета, на первый взгляд, удивляет.

Но отгадка проста: балет о трагической судьбе мальчика-сироты будет показан в День защиты детей, как напоминание о том, что дети во все времена были и остаются самыми уязвимыми и беззащитными, именно поэтому они всегда нуждаются в особенной заботе, внимании и любви. Сегодня мы воспринимаем это как послание великого русского писателя из ХIX века в XXI.

Игорь Колб. Господин с подарками. Фото Надежды Буаллаг

Предпосылкой создания этого рассказа стало посещение в 1876 г. писателя и его маленькой дочки рождественской ёлки, а после нее детской колонии. Тяжелые судьбы малолетних преступников, большинство из которых были бездомными нищими, взволновали автора.

Фарух Рузиматов. Примерка костюма Писателя. Фото Надежды Буаллаг

Ольга Маликова расширяет историю бедного Мальчика, вводя в нее новых персонажей и поворотные события, ведущие так же, как у писателя, к неизбежному трагическому концу. Представленная режиссером история не только о том, что люди и сегодня остаются равнодушными и холодными по отношению друг к другу, она также показывает, что сочувствие и доброта никуда не исчезли и у каждого из нас в любой ситуации остается надежда на помощь, сочувствие и любовь.

Примерка женского костюма. Фото Майи Жинкиной

В балете принимают участие Народный артист России Фарух Рузиматов в роли Писателя, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб в роли Господина с подарками, воспитанники хореографической студии Санкт-Петербургского государственного театра детского балета и солистка театра Олеся Гапиенко в роли Прачки, а также солисты и артисты театров балета Санкт-Петербурга.

Примерка женского костюма. Фото Майи Жинкиной

«То, что Достоевский выразил словом, может стать притчей, выраженной в движении».

Сложнейшая задача: как передать в танце, в костюмах ощущение той эпохи, времени Достоевского?

Эскизы декораций и 18 эскизов костюмов всех героев спектакля были специально для этого балета созданы художником по костюмам Иваном Глазуновым. Адаптацией эскизов к балетному спектаклю занимались мастера одной из лучших театральных мастерских России «Возрождение».

Иван Глазунов. Фото Майи Жинкиной

Как отметил ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник по костюмам балета, Иван Глазунов:

«Время Достоевского было сентиментальное и отличалось пышностью костюмов, находясь стилистически между ампиром, классицизмом и модерном. Особенно если говорить о женских платьях с нагромождениями в задней части юбки – конечно, неудобных для балета. Но благодаря замечательным мастерам и современным материалам костюмы значительно упрощены с помощью незаметных конструкций.

Во время Федора Михайловича они были гораздо тяжелее, имели несколько слоев и сложные внутренние конструкции, поддерживающие крепления, но сохранить узнаваемый силуэт из модных журналов и картин того времени очень важно.

Произведение «Мальчик у Христа на елке» совмещает черты драматического спектакля и балетного. Мы видим компромисс, когда можно сделать исторически достоверный вид костюмов, в то же время незаметными способами и приемами, о которых знают только костюмеры, их можно облегчить, чтобы быть удобными в балетных движениях.

Сохранить этот дух в спектакле было очень важно и в память о Федоре Михайловиче, и о той истории, которую в виде балета никто и не мог помыслить. Но оказалось, то, что Достоевский выразил словом, может стать притчей, выраженной в движении.

Без костюма и ощущения эпохи балет бы много потерял – исторический контекст особенно важен в наше время, чтобы понимать кто мы и откуда. Наша задача – сохранить русский историзм».

Как подчеркивает Иван Глазунов, эта история рождена гением Достоевского, она витала в воздухе, так как многие писатели, художники-передвижники того времени задевали трогательную тему судьбы бедных детей и простых людей. Это тема русской литературы и живописи, и конечно, русского театра. Наша задача – продолжить ее, считает он.

Эскиз костюма дочери Барыни.

Балет создан Санкт-Петербургским Театром «Мюзик-Холл» в сотрудничестве с Фондом «Общество возрождения художественной Руси 1915», Благотворительным фондом "ИМ" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках музыкально-просветительского фестиваля «Музыкальные диалоги с Достоевским» к 200-летию со дня рождения писателя. В спектакле использованы фрагменты музыкальных произведений Игоря Стравинского, ярко насыщенные характерными сюжетными образами, созданными балетмейстером-постановщиком Николаем Андросовым, который во время репетиционного процесса провел серию мастер-классов для учащихся школы-студии при Театре детского балета.

Музыкально-просветительский фестиваль

«Музыкальные диалоги с Достоевским»

к 200-летию со дня рождения писателя

1 июня – 6 декабря 2021 года

Открытие фестиваля 1 июня

Премьера Балет «Мальчик у Христа на елке»

по одноименному рассказу Ф.М. Достоевского

К Международному дню защиты детей

Вход по приглашениям

В главных партиях: Фарух РУЗИМАТОВ, Игорь КОЛБ

Художник по костюмам: Иван ГЛАЗУНОВ

Балетмейстер-постановщик: Николай Андросов

Музыкальный руководитель: Фабио Мастранджело

Либретто: Ольга Маликова

с использованием фрагментов

музыкальных произведений Игоря Стравинского

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