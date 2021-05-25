Евгения Дмитриева поделилась, почему решилась выйти замуж за своего студента, который моложе на 19 лет

Евгения Дмитриева, актриса театра и кино, театральный режиссёр, преподаватель театрального вуза, откровенно рассказала о своей семье телеведущему Борису Корчевникову.
Теперь все поклонники звезды сериала «Три полуграции» знают, что Дмитриева замужем, её супруг - актёр Владимир Киммельман.
Он был её студентом. Актриса подтвердила, что муж моложе на 19 лет.
Евгении Дмитриевой сейчас 48 лет. Они познакомились в вузе, в котором актриса преподавала, а Владимир учился. Педагог и студент вместе уже десять лет женаты официально. Дом для них - крепость.
«Всё, что там происходит, — это наша коробочка», - поделилась Евгения Дмитриева и добавила, что обычно они свои чувства не афишируют. Пара растит сына Марка и дочь Марусю.
«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. Я счастлива», — поделилась Евгения Дмитриева.
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