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Евгения Дмитриева поделилась, почему решилась выйти замуж за своего студента, который моложе на 19 лет

, 17:06

Евгения Дмитриева поделилась, почему решилась выйти замуж за своего студента, который моложе на 19 лет
Евгения Дмитриева, фото: kino-teatr.ru

Евгения Дмитриева, актриса театра и кино, театральный режиссёр, преподаватель театрального вуза, откровенно рассказала о своей семье телеведущему Борису Корчевникову.

Теперь все поклонники звезды сериала «Три полуграции» знают, что Дмитриева замужем, её супруг - актёр Владимир Киммельман.
Он был её студентом. Актриса подтвердила, что муж моложе на 19 лет.

Евгении Дмитриевой сейчас 48 лет. Они познакомились в вузе, в котором актриса преподавала, а Владимир учился. Педагог и студент вместе уже десять лет женаты официально. Дом для них - крепость.

«Всё, что там происходит, — это наша коробочка», - поделилась Евгения Дмитриева и добавила, что обычно они свои чувства не афишируют. Пара растит сына Марка и дочь Марусю.


«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. Я счастлива», — поделилась Евгения Дмитриева.

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