Челябинский театр кукол представит спектакль на Международном детском фестивале

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25 мая 2021, 10:07 Анна Семенова

"Полонез Огинского" будет участвовать в конкурсной программе. Фото: официальный сайт театра кукол

Наша труппа везет на суд зрителей и жюри «Полонез Огинского»

Большой детский фестиваль пройдет в четвертый раз. В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок - 458. 141 из них была от кукольных театров. Но в итоге в афише красуется лишь 16 спектаклей. Один из них представит Челябинский театр кукол.

Наша труппа отправится в Москву со спектаклем «Полонез Огинского». Постановка главного режиссера театра Александра Борока будет представлена в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории».

Фестиваль пройдет с 1 сентября по 12 ноября. Точной даты, когда челябинцы покажут свое творение, пока нет. Но следить за афишей можно на сайте мероприятия.

Кстати, наши кукольники уже участвовали в данном фестивале, в 2019 году, но тогда свой спектакль «Детский альбом» они показывали во внеконкурсной программе.

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