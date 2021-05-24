В Челябинске подведут итоги национальных конкурсов красоты и таланта

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24 мая 2021, 08:04 Татьяна Михайлова

Фото с сайта Конгресса татар Челябинской области

В них участвовали несколько поколений татарских семей.

27 мая в областном центре состоится финальное шоу по итогам национальных конкурсов красоты и таланта для нескольких поколений татарских семей. Об этом представители регионального Конгресса татар — заместитель председателя Сания Шевченко и куратор проектов Анна Морозова — сообщили на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».

На сцене выступят участники конкурсов «Нани тамчылар» («Маленькие капельки») для детей 5-7 лет; «Нани энжеляр» («Маленькие жемчужины»), «Нани батырлар» («Маленькие батыры») для детей 7-9 лет; «Супер аби» («Супер бабушка») для женщин старше 55 лет. В течение трех месяцев они учили татарский язык, знакомились с основами сценической речи, хореографии, а также проходили творческие испытания, в том числе, посвященные рукоделию, кулинарии и поэзии.

Мероприятие призвано приобщить южноуральцев к татарской культуре, познакомить с национальными традициями и обычаями. Подробную информацию о концерте можно найти в сообществе конгресса в социальной сети.

Добавим, что проекты поддержаны министерством культуры Челябинской области, администрацией города Челябинска. Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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