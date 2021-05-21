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Ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов

, 09:17 Источник: ТАСС

Ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов
Таир Салахов, Alexandr Yakovlev/Russian Look

Утром в пятницу, 21 мая, стало известно, что из жизни ушел народный художник СССР Таир Салахов. Согласно последней информации, предоставленной родственниками, деятель культуры скончался в Германии.

Художника не стало в возрасте 92 лет. Об этом журналистам сообщила сегодня его дочь Айдан Салахова.

Напомним, Таир Салахов являлся советским, азербайджанским и российским художником-живописцем, театральным художником и педагогом. Он был дауреатом двух Государственных премий Азербайджанской ССР, Государственной премии СССР, а также Государственной премии РФ.

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