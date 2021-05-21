Ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов

Аргументы Недели → Культура 13+

21 мая 2021, 09:17 Источник: ТАСС

Таир Салахов, Alexandr Yakovlev/Russian Look

Утром в пятницу, 21 мая, стало известно, что из жизни ушел народный художник СССР Таир Салахов. Согласно последней информации, предоставленной родственниками, деятель культуры скончался в Германии.

Художника не стало в возрасте 92 лет. Об этом журналистам сообщила сегодня его дочь Айдан Салахова.

Напомним, Таир Салахов являлся советским, азербайджанским и российским художником-живописцем, театральным художником и педагогом. Он был дауреатом двух Государственных премий Азербайджанской ССР, Государственной премии СССР, а также Государственной премии РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости