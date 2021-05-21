Какие фестивали проведет Челябинская область этим летом

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21 мая 2021, 08:12 Татьяна Михайлова Источник: «Гранада Пресс»

Аркаим. Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Запланировано около 20 тематических событий.

Как рассказала в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс» заместитель директора по развитию туризма регионального Агентство международного сотрудничества Ирина Чиркова, этим летом в Челябинской области пройдет 20 различных событийных мероприятий. Это фестивали и мероприятия, которые проводят как министерство культуры, так и частные организации.

Визитными карточками Южного Урала являются Бажовский и Ильменский фестивали, не менее интересны Бушуевский фестиваль, а также «Уфалейский благовест». Традиционно ряд мероприятий проводит заповедник «Аркаим»: многим известны фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим», фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».

По мнению экспертов, событийные мероприятия будут интересны не только жителям Южного Урала, но и гостям из других регионов.

Добавим, что полный перечень событий опубликован на сайте «Туризм в Челябинской области».

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