Александр Домогаров рассказал, что готовится к четвертой свадьбе
20 мая 2021, 18:51
Актер театра и кино Александр Домогаров заявил, что решил жениться в четвертый раз, но об избраннице рассказывать не стал. Он-то привык к тому, что все обсуждают его личную жизнь, а она к этому может быть не готова.
При этом народный артист России в эфире YouTube-шоу "Миронов де-факто" отметил, что о своем окончательном решении он сообщит только близким людям. "Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать", – отметил артист. В ответ на вопрос ведущего, последняя ли это свадьба, Домогаров пошутил: "Седина в бороду, а бес в ребро".
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