В возрасте 98 лет из жизни ушла артистка, радиоведущая и актриса озвучивания Галина Новожилова

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20 мая 2021, 14:01 Источник: РАМТ

кинокамера, pixabay.com

На 99-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова. О смерти актрисы, которая также занималась озвучиванием мультфильмов, сообщили в Российском академическом молодежном театре.

В театре выразили соболезнования родным и близким Галины Новожиловой. Информации о причине смерти артистки не поступало.

Отметим, что актриса служила в Российском академическом молодежном театре с 1945 по 2003 год. За это время она сыграла более 60 ролей.

Галина Новожилова также снялась в картинах "Слезы капали", "Такая короткая долгая жизнь", "Белая лошадь – горе не мое", "Пушкинские сказки". Более того, она вела на Всесоюзном радио программы "Пионерская зорька" и "С добрым утром!".

Актриса озвучила целый ряд персонажей мультфильмов. Именно ее голосом говорят Дюймовочка, королева в "Двенадцати месяцах", белка в "Лесной истории", а также паж из мультика "Человечка нарисовал я".

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