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Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!

, 13:20 , журналист, обозреватель, продюсер

Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!

В Королеве 2 июня в 19.00 на сцене ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой, 1) состоится открытие третьего фестиваля «Фабрика Станиславского». В прошлом году из-за пандемии фестиваль пришлось отменить. Но этом году есть уверенность, что фестиваль пройдет и даже в офлайн формате. III Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 2 по 10 июня 2021 года в Москве и Подмосковье. Идея фестиваля - собрать театры, режиссеров и актеров, убежденных в том, имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра. В афише фестиваля представлены спектакли театров из семи регионов России: Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска. В рамках фестиваля также проводится образовательная программа для студентов театральных вузов.

Основной площадкой фестиваля станет Московский Губернский театр, также показы пройдут в Театре им. Вахтангова, Московском театре «Сфера» и в подмосковных Королеве, Жуковском и Ногинске.
Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!
Гостям церемонии открытия представят эскиз электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М.Себастьяна, режиссер Александр Созонов. Роль главной героини Моны исполнит Анна Снаткина, в роли учителя астрономии Мирою - Никита Пресняков. Премьера этого спектакля состоится в Губернском театре в сентябре 2021 года. Перед началом показа гости смогут ознакомиться с выставкой, посвященной деятельности К.С.Станиславского, также в специально созданном Космокафе будет предложена музыкальная лаунж- программа с участием артистов Московского Губернского театра, в которой прозвучат песни и документальные истории первых космонавтов разных стран.
Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!
Сцена из спектакля «Чайка» А.П. Чехова 

Участниками конкурсной программы фестиваля станут спектакли «В сапоге у бабки играл фокстрот» режиссера Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск), «Русский роман» в постановке Марата Гацалова (Новосибирский театр «Глобус»), «Чайка» (Тверской ТЮЗ, режиссер Вероника Вигг), «Затейник» (Московский театр «Сфера», режиссер Александр Коршунов), «Фауст» (Рязанский театр драмы, режиссер Дмитрий Акриш), «Гроза» в постановке Дениса Хусниярова (Ивановский областной драматический театр), «Матрёнин двор» Театра «Творческая мастерская» (Петрозаводск), режиссер Александр Побережный-Береговский.
Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!
Сцена из спексакля «В сапоге у бабки играл фокстрот» Сиркку Пелтола

По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

Организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Официальный сайт фестиваля.
Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!
Сцена из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.
Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!

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