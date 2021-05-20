Третьему Летнему фестивалю Губернских театров быть!

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20 мая 2021, 13:20 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Королеве 2 июня в 19.00 на сцене ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой, 1) состоится открытие третьего фестиваля «Фабрика Станиславского». В прошлом году из-за пандемии фестиваль пришлось отменить. Но этом году есть уверенность, что фестиваль пройдет и даже в офлайн формате. III Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 2 по 10 июня 2021 года в Москве и Подмосковье. Идея фестиваля - собрать театры, режиссеров и актеров, убежденных в том, имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра. В афише фестиваля представлены спектакли театров из семи регионов России: Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска. В рамках фестиваля также проводится образовательная программа для студентов театральных вузов.

Основной площадкой фестиваля станет Московский Губернский театр, также показы пройдут в Театре им. Вахтангова, Московском театре «Сфера» и в подмосковных Королеве, Жуковском и Ногинске.



Гостям церемонии открытия представят эскиз электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М.Себастьяна, режиссер Александр Созонов. Роль главной героини Моны исполнит Анна Снаткина, в роли учителя астрономии Мирою - Никита Пресняков. Премьера этого спектакля состоится в Губернском театре в сентябре 2021 года. Перед началом показа гости смогут ознакомиться с выставкой, посвященной деятельности К.С.Станиславского, также в специально созданном Космокафе будет предложена музыкальная лаунж- программа с участием артистов Московского Губернского театра, в которой прозвучат песни и документальные истории первых космонавтов разных стран.



Сцена из спектакля «Чайка» А.П. Чехова

Участниками конкурсной программы фестиваля станут спектакли «В сапоге у бабки играл фокстрот» режиссера Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск), «Русский роман» в постановке Марата Гацалова (Новосибирский театр «Глобус»), «Чайка» (Тверской ТЮЗ, режиссер Вероника Вигг), «Затейник» (Московский театр «Сфера», режиссер Александр Коршунов), «Фауст» (Рязанский театр драмы, режиссер Дмитрий Акриш), «Гроза» в постановке Дениса Хусниярова (Ивановский областной драматический театр), «Матрёнин двор» Театра «Творческая мастерская» (Петрозаводск), режиссер Александр Побережный-Береговский.



Сцена из спексакля «В сапоге у бабки играл фокстрот» Сиркку Пелтола



По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

Организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Официальный сайт фестиваля.



Сцена из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского



Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.





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