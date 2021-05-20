Вадим Евдокимов о вкладе Елены Ямпольской в развитие культуры в регионе

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20 мая 2021, 12:05 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

Как сообщает телеграм-канал «Е-область», Елена Ямпольская не будет участвовать в выборах депутатов Государственной думы нового созыва. Напомним, что в парламенте она представляла Челябинскую и Курганскую области.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов отметил вклад Елены Ямпольской в развитие культуры региона. По его словам, депутат оказывала помощь не только крупным, но и небольшим учреждениям культуры. Благодаря содействию Елены Ямпольской было получено финансирование на проведение капитального ремонта и технического переоснащения Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, а в Свято-Троицком соборе Троицка началась реставрация ценной настенной росписи.

Депутат получала разные просьбы от южноуральцев — о покупке музыкальных инструментов для музыкальных школ до замены кресел в муниципальном доме культуры — и никто не оставался без внимания. Отдельно Вадим Евдокимов отметил вклад Елены Ямпольской в реализацию национального проекта «Культура» на территории Челябинской области.

«Но главное, что в течение всех пяти лет мы чувствовали заинтересованность депутата в общении с представителями культуры Челябинской области, — подчеркнул Вадим Евдокимов. — Мы постоянно были на связи, в онлайн-режиме встречались для того, чтобы обсудить самые разные вопросы. Депутат интересовалась нашим мнением в рамках подготовки изменений в 44-й Федеральный закон (закон о госзакупках), и во время работы над законопроектом по снятию излишней возрастной маркировки с произведений литературы и искусства для детей и юношества, и в разработке проекта закона, ставящего барьеры перед попытками закрытия или реорганизации муниципальных учреждений культуры. Мы обсуждали развитие кино, литературы, пополнение библиотечных фондов, поиск новых талантов и многое другое. Наша работа и наше общение дало огромный толчок к развитию культуры Челябинской области».

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