Челябинцам расскажут «Правдивую историю Кота сапогах»

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20 мая 2021, 06:58 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Театр «Скарабей» готовит премьерный показ спектакля.

В ближайшие субботу и воскресенье челябинский театр «Скарабей» впервые представит на сцене постановку «Правдивая история Кота в сапогах».

Главный герой —обаятельный Кот — познакомит зрителей с новыми персонажами хорошо знакомой каждому сказки, а о некоторых изменит устоявшееся мнение. Оказывается, что Людоед — крайне несчастный человек, а Король — неоднозначный. Принцесса — вовсе не изнеженная барышня, а бесстрашная путешественница. Действие развернется на теневом экране среди цветных кукол, а затем перейдет в зрительной зал, вовлекая в сюжет зрителей.

Представления начнутся в 13 часов 22 мая и в 11 часов 23 мая. Место проведения — проспект Ленина, 5. Заказ и бронирование билетов по телефону 8-909-070-30-95.

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