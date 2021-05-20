В 2022 году Челябинск примет «Российскую студенческую весну»

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20 мая 2021, 06:44 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото — пресс-служба правительства Челябинской области

На Южном Урале пройдет фестиваль для студентов колледжей и техникумов.

Вчера на торжественном закрытии «Российской студенческой весны», которое состоялось в Нижнем Новгороде, были объявлены регионы, в которых пройдет следующий, 30-й фестиваль. Ими стали Челябинская область, Ставропольский край, Республика Татарстан и Самарская область. Южному Уралу предстоит провести конкурс для студентов средних профессиональных учебных заведений.

Губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном завершении фестиваля. «Мы соберем у себя лучшие творческие коллективы со всей страны, организуем большое количество мероприятий и конкурсов. Обязательно будем вовлекать креативную молодежь со всего региона», — отметил в своем выступлении глава Челябинской области.

Южный Урал проводил мероприятие всероссийского масштаба в 2012 году. Девять лет назад участниками юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» стали около 2 тысяч человек.

Добавим, что по итогам фестиваля в 2021 году победителями стали несколько представителей Челябинской области: это коллектив «Виктория» из Уральского государственного университета физической культуры (первое место в танцевальном направлении), театр танца «Deep Vision» из Южно-Уральского государственного университета (первое место в театральном направлении). Михаил Казаковцев из Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова удостоен диплома лауреата третьей степени в журналистике.

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