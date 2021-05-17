Моцарт прозвучит в зале Рафаэля лондонского музея Виктории и Альберта

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17 мая 2021, 12:15 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Новый музыкальный видеоальбом, снятый во время пандемии по инициативе дирижёра Оливера Зеффмана, будет представлен во вновь отреставрированном зале Рафаэля музея Виктории и Альберта в Лондоне 4 июня 2021 на ресурсах Marquee и Apple Music. Проект получил название «LIVE AT THE V&A" – «Живое исполнение в музее Виктории и Альберта».

Под управлением Оливера Зеффмана прозвучит Третий скрипичный концерт Моцарта в исполнении оркестра Academy St.Martin in the Fields и Виктории Мулловой, выдающийся скрипачки современности. В тот же день на этих ресурсах будет доступна и аудиоверсия концерта.



Несмотря на то, что фильм снимался заранее и это не будет прямой трансляцией. Все снималось с одного дубля, чтобы сохранилось чувство живого сиюминутного исполнения. Дирижер Оливер Зеффман рассматривает цифровую реальность как вынужденную меру, а как новую художественную реальность.

Так, год назад Оливер Зеффман заказал восьми композиторам новые произведения. В результате был снят фильм-опера «Восемь песен из изоляции», получивший международное признание.



Теперь фокус сделан на неожиданном сочетании музыки и визуального пространства. Музыка Моцарта в великолепном интерьере зала Рафаэля может восприниматься зрителем по-новому, рождая иной эмоциональный отклик и новые размышления. По мнению дирижёра, «Зал Рафаэля музея Виктории и Альберта - один из самых впечатляющих залов Лондона, который был более года закрыт на капитальный ремонт, является идеальным местом для исполнения этой программы».



Помимо Третьего скрипичного концерта Моцарта прозвучит «Летняя пастораль» Онеггера, два сольных произведения Баха в исполнении Виктории Мулловой и «Братья» Арво Пярта в исполнении камерного ансамбля ASMF (Академия Святого Мартина в полях).

Молодой британский дирижёр Оливер Зеффман, которого газета The Telegraph назвала «невероятно многообещающим», был одним из дирижеров Лондонского Камерного оркестра, с которым Зеффман в прошлом сезоне гастролировал на фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра.



Среди недавних и предстоящих дебютов - Академия Святого Мартина в полях, Национальный оркестр Капитолия Тулузы, Ольстерский оркестр, Симфонический оркестр KMH, Симфония Оулу, Уральский молодежный симфонический оркестр, Симфонический оркестр Джерси, Опера West Green House и Chelsea Opera Group.



Ярый сторонник современной музыки, Оливер на сегодняшний день заказал и представил двадцать одно новое произведение самых интересных композиторов современности.

В России под его управлением состоялись премьеры ряда важных произведений 20-21-го веков, в том числе «Уроки любви и насилия» Джорджа Бенджамина, «Восемь песен Максвелла Дэвиса для безумного короля», «Фасад Уолтона», «Приключения Лигети» и «Новые приключения».

В 2018 году он был номинирован на премию «Артист-прорыв» на премии South Bank Sky Arts Award в области классической музыки.





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