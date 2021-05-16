«Федор Достоевский. Сильные впечатления» – уникальная выставка к 200-летию со дня рождения писателя

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16 мая 2021, 16:00 Кристина Гусева

Фёдор Достоевский

Выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» начала свою работу с 13 мая. Она расположилась на двух этажах центрального здания Государственного музея истории российской литературы имени В. А. Даля. Экспозиция продлится до 8 сентября.

«Мы открываем выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления», которая приурочена к 200-летию гения русской и мировой литературы. Мы хотели бы, чтобы в наши дни – такие трудные, такие сложные – в этом писателе мы видели не только проблемы и печали, но и свет, и радость, к которому было устремлено все его творчество», – цитирует РИА слова директора музея Д. П. Бака.

У посетителей есть возможность увидеть различные мемориальные предметы из разных периодов жизни Федора Михайловича. Например, канделябр и книжный шкаф из квартиры семьи Достоевского в Москве, книгу «Сто четыре священные истории из Ветхого и Нового Завета» (по ней автор учился читать), письменный стол из последней квартиры Достоевского. Более того, можно будет посмотреть на последнюю газету, которую писатель прочитал за день до своей смерти. На экспозиции представлены и прижизненные издания работ Достоевского, а также рукописи автора и подготовительные материалы к романам «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Помимо литературного творчества, Ф. М. Достоевский занимался и журналистской деятельностью вместе со своим братом М. М. Достоевским. Так, на выставке можно ознакомиться с полным собранием журналов «Время» и отдельными томами журнала «Эпоха» (оба журнала издавались братьями).

Как заявил руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский, «Федор Достоевский. Сильные впечатления» – это «наша дань уважения, дань памяти». По его словам, экспозиция предназначена для людей разных возрастов.

Стоит отметить, что к выставке был выпущен иллюстрированный альбом «Достоевский: Человек и Вечность», подготовленный с помощью крупнейшей в мире коллекции музея, которая максимально полно представляет биографию и творчество автора. Кроме того, для детей и взрослых запланирована специальная программа из лекций, экскурсий и тематических мероприятий.

Экспозиция основана на материалах фондов Гослитмузея, часть экспонатов предоставили Российская государственная библиотека, Российский государственный исторический военный архив, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург). Зарубежным партнером выставки стал Центр Марины Цветаевой (Фрайбург).

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