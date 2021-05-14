Как НКВД задвинуло «ленинградскую Мадонну» Ольгу Берггольц на второй план

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14 мая 2021, 13:22

Прозаик Наталия Соколовская рассказала о ранее неизвестных моментах из жизни советской поэтессы, писательницы Ольги Берггольц. Соколовская уверена, что объективная оценка масштаба уникальности поэта началась только в настоящее время.



Берггольц долгое время воспринимали как поэта периода блокады Ленинграда. Канонический образ оставался в памяти людей незыблемым до 80-х годов. Потом в литературе появились другие люди, и «ленинградская Мадонна» была задвинута на второй план.



Читатели смогли получить более полное представление о легендарной поэтессе буквально несколько лет назад. Усилиями многих писателей, журналистов, работников архивов были обработаны ранее неизвестные произведения Берггольц. При жизни ряд работ писательницы публиковать запрещалось из-за «угрозы для государства». Структурам НКВД особо не нравилось, что в произведениях Берггольц присутствует тема страданий, бедствий жителей блокадного Ленинграда.



В своих дневниках Ольга даёт возможность читателю ознакомиться с прессингом, который испытывали люди в тоталитарной стране. Органы внутренних дел преследовали литератора, так как она поддерживала опальных коллег. В частности помогала Анне Ахматовой добывать продуктовые карточки.





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