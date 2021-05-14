Аргументы Недели Культура 13+

Как НКВД задвинуло «ленинградскую Мадонну» Ольгу Берггольц на второй план

, 13:22

Как НКВД задвинуло «ленинградскую Мадонну» Ольгу Берггольц на второй план

Прозаик Наталия Соколовская рассказала о ранее неизвестных моментах из жизни советской поэтессы, писательницы Ольги Берггольц. Соколовская уверена, что объективная оценка масштаба уникальности поэта началась только в настоящее время.

Берггольц долгое время воспринимали как поэта периода блокады Ленинграда. Канонический образ оставался в памяти людей незыблемым до 80-х годов. Потом в литературе появились другие люди, и «ленинградская Мадонна» была задвинута на второй план.

Читатели смогли получить более полное представление о легендарной поэтессе буквально несколько лет назад. Усилиями многих писателей, журналистов, работников архивов были обработаны ранее неизвестные произведения Берггольц. При жизни ряд работ писательницы публиковать запрещалось из-за «угрозы для государства». Структурам НКВД особо не нравилось, что в произведениях Берггольц присутствует тема страданий, бедствий жителей блокадного Ленинграда.

В своих дневниках Ольга даёт возможность читателю ознакомиться с прессингом, который испытывали люди в тоталитарной стране. Органы внутренних дел преследовали литератора, так как она поддерживала опальных коллег. В частности помогала Анне Ахматовой добывать продуктовые карточки.   

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью