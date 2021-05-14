В субботу южноуральцев ждет насыщенная культурная программа

Аргументы Недели → Культура 13+

14 мая 2021, 12:28 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Музеи региона подготовили мастер-классы, творческие встречи и тематические выставки.

В рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», представители региональных учреждений рассказали о выставках и мастер-классах, которые пройдут 15 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». По словам Олеси Ходот, начальника службы по развитию музейного дела министерства культуры Челябинской области, о своем участии заявили 40 музеев — и государственные, и частные. Афиша опубликована на сайте ведомства.

Музей изобразительных искусств предложит посетителям самим создать картину. В рамках других мастер-классов с психологом южноуральцы узнают о влиянии искусства на развитие личности.

Мероприятия в рамках акции запланированы и в мультимедийном парке «Россия — Моя история». Жители Челябинской области смогут их посетить онлайн и офлайн.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», ко всероссийской акции впервые присоединится Карабаш.

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