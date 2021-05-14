77-летний актер Роберт де Ниро травмировал ногу во время съемок нового фильма

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14 мая 2021, 09:21 Источник: TMZ

актер Роберт Де Ниро, Serge Arnal/Keystone Press Agency

77-летний актер Роберт Де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, куда прибыл ранее для участия в съемках нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Артисту пришлось вернуться домой.

Источники не сообщают, как именно Де Ниро повредил ногу, не уточняется также, насколько серьезной является травма. Известно, что накануне актер вылетел в Нью-Йорк, а сегодня он должен посетить врача. Пока нет данных о том, вернется ли артист на съемочную площадку.

Согласно последней информации, главные роли в новой картине Скорсезе исполняют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

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