Эволюция «Оскара»: от шедевров кино до признания ЛГБТ

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13 мая 2021, 14:17

Фото: соцсети

Самая престижная кинопремия в мире появилась в далеком 1927 году. Позолоченная статуэтка «Оскар» стала символом настоящего успеха для актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров из разных стран. Высшей награды киноискусства были удостоены и наши всеми любимые отечественные фильмы.



В 1967 году американская кинопремия досталась эпопее великого Сергея Бондарчука «Война и мир». Получала приз актриса Людмила Савельева, блистательно сыгравшая Наташу Ростову.



Следующим фильмом, снятым на Мосфильме Акирой Куросавой и отмеченным в Голливуде «Оскаром», стал «Дерсу Узала». В 1980 году знаменитой награды удостоился фильм «Москва слезам не верит». В 1987 году за лучшую мужскую роль в фильме Никиты Михалкова «Очи черные» получил «Оскар» итальянский актер Марчелло Мастрояни.



История кинопремии изобилует не только приятными моментами, но и множеством скандалов. По сути это продуманный американцами маркетинговый ход, постоянно привлекающий к процедуре огромное общественное внимание.



В 2020 году Академия кинематографических искусств США озвучила новые требования к претендентам на обладание «Оскаром». Например, ни один фильм, где ни в массовке, ни в роли не задействован хотя бы один афроамериканец или азиат с латиносами, не будет допущен даже к участию в номинации. Та же участь ждет ленту, где хотя бы треть ролей не предоставлена «слабому полу», или «чистым» активистам-активисткам ЛГБТ, или просто людям с физиологическими внешними отклонениями.



Интересные подробности из истории кинопремии «Оскар» читайте в материале «Голливуд слезам не верит»





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