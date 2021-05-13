На Южном Урале пройдет концерт группы «Руки Вверх!»
13 мая 2021, 13:03 Татьяна Михайлова
Выступление состоится 28 мая в Челябинске.
Зрителей ждет большой концерт легендарной российской поп-группы. Музыканты «Руки Вверх!» представят новую программу, которая включает в себя световые и видеоинсталляции. Также в мероприятии примут участие специальные гости.
Добавим, что выступления группы неизменно пользуются популярностью и проходят с аншлагами. И неудивительно: коллектив «Руки Вверх!» прошел путь от провинциальных дискотек до целых стадионов. Его песни любят миллионы людей по всему миру, многие из композиций неоднократно были на вершине музыкальных чартов, а пластинки группы становились платиновыми.
Начало мероприятия в 19 часов, место — ледовая арена «Трактор».
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