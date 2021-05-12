Николай Цискаридзе поздравил с днём рождения Алину Кабаеву и опубликовал архивное видео

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12 мая 2021, 21:20

Алина Кабаева: Igor Kritskiy, globallookpress.com

Легендарная российская спортсменка Алина Кабаева 12 мая отмечает день рождения. Победительнице соревнований по художественной гимнастике разных уровней исполнилось 38 лет. Поздравление Алине Кабаевой написал знаменитый артист балета, народный артист, директор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, и откликнулись её многочисленные поклонники.

"Балет и Художественная Гимнастика — неразделимы!" - пишет Цискаридзе. По его воспоминаниям, они с Алиной познакомились в далеких 90-ых, Ирина Александровна Винер, великий мастер, постоянно приводила своих воспитанниц на спектакли с его участием.

Мама Алины — Любовь Михайловна, один из самых близких и родных для Цискаридзе людей. "Сегодня у Алины день рождения! Хочу не только поздравить, но и вспомнить триумф одной из самых любимых моих гимнасток! Необыкновенно музыкальной и техничной спортсменки, обладающей грацией пантеры в сочетании с резвостью газели. Которыми я и сам восхищаюсь и всегда привожу в пример своим ученикам! Алина! Обнимаю! Очень люблю!" - поздравил Цискаридзе Кабаеву.

Заслуженный мастер спорта России Алина Кабаева - олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпиады-2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.

"Алина прошла через такие препятствия и жужжание недоброжелателей, что вспоминая триумф на Олимпиаде в Афинах 2004, ещё сильнее понимаешь, что сталь выковывается только при очень сильной температуре!" - поделился Цискаридзе. "Виртуозное владение спортивными снарядами!!!! Браво!!!!", "Восхитительная Алиночка, с днём рождения" - поздравляют Кабаеву ценители балета и художественной гимнастики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

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