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Журнал Billboard назвал лучшего музыканта прошлого десятилетия

, 19:15 Источник: Billboard

Журнал Billboard назвал лучшего музыканта прошлого десятилетия
рэпер Дрейк, Jennifer Devereaux / Rmv

Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка, настоящее имя которого Обри Дрейк Грэм, лучшим артистом 2010-х годов. Артист, которому сейчас 34 года, установил абсолютный рекорд премии.

В активе Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, а у его главного конкурента – американского рэпера Канье Уэста – лишь пять.

Подчеркивается, что пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200 с того момента, как был выпущен его первый альбом в 2010 году. Более того, он единственный сольный артист, который в сумме более 50 недель удерживал первое место в рейтинге журнала. 

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