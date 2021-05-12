Журнал Billboard назвал лучшего музыканта прошлого десятилетия

Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка, настоящее имя которого Обри Дрейк Грэм, лучшим артистом 2010-х годов. Артист, которому сейчас 34 года, установил абсолютный рекорд премии.
В активе Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, а у его главного конкурента – американского рэпера Канье Уэста – лишь пять.
Подчеркивается, что пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200 с того момента, как был выпущен его первый альбом в 2010 году. Более того, он единственный сольный артист, который в сумме более 50 недель удерживал первое место в рейтинге журнала.
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