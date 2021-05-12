Юлия ZIVERT даст концерт в Челябинске

Аргументы Недели → Культура 13+

12 мая 2021, 14:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Выступление певицы состоится 16 мая в ледовой арене «Трактор». Начало в 20 часов.

Известность молодой звезде российской эстрады принесла композиция «Чак». Клип набрал более полумиллиона просмотров всего за неделю. Лидерские позиции ZIVERT в музыкальных чартах укрепились благодаря песня «Life».

С самого детства Юлия Сытник (имя певицы при рождении) проявляла творческие способности, однако девочка даже не мечтала о музыкальной карьере. Занималась балетом, посещала танцевальные секции, устаивала концерты для родных. Огромное влияние на Юлю оказала бабушка — она была талантливой швеей и всегда со вкусом наряжала внучку. Вдохновившись примером бабушки, девушка вполне могла бы посвятить себя дизайну одежды.

Она даже какое-то время училась данной профессии, но жизненные обстоятельства изменили ее судьбу. Из-за нехватки денег Юлия устроилась работать стюардессой, а потом начала брать уроки вокала. Девушка сменила фамилию на мамину и взяла псевдоним ZIVERT, с которым и стала известной.

На концерте 16 мая челябинские поклонники услышат песни «Анастезия», «Ветер перемен», «Зеленые волны», а также другие песни в исполнении самой Юлии.

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