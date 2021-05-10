Умер кинооператор Вадим Алисов

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10 мая 2021, 11:42 Источник: СтарХит

Вадим Алисов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В Москве 9 мая скончался известный советский и российский кинооператор Вадим Алисов. Вадиму Алисову было 80 лет. О смерти Алисова сообщили в Институте кинематографии им. Герасимова, где он преподавал с 2002 года, был профессором кафедры кинооператорского мастерства.

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — сообщили журналистам. Информацию об уходе кинооператора днем 9 мая подтвердили его коллеги и друзья. О дате и месте прощания пока не сообщается.

На «Мосфильм» он работал с 1958 года. В 1977 году окончил операторский факультет ВГИКа. Работал ассистентом в таких легендарных картинах как «Зигзаг удачи» и «Гараж». Вадим Алисов получил особую известность по фильмам «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». Он снимал фильмы «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна».

Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Алисов работал со знаменитыми кинорежиссерами Леонидом Гайдаем и Эльдаром Рязановым, Владимиром Меньшовым и Никитой Михалковым. С Меньшовым и Михалковым Алисов работал над фильмами «Ширли-мырли», «Зависть Богов», «Анна. От 6 до 18». С Гайдаем - на съемках «На Дерибасовской хорошая погода».

7 мая стало известно о смерти Владимира Качана.

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