Валерий Никитенко не хочет общаться с Прокловой после ее признания о домогательствах на съемках: «Даже знать ее не желаю»

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10 мая 2021, 08:59 Источник: МК

Елена Проклова, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист РФ Валерий Никитенко, коллега Елены Прокловой по съемкам в фильме режиссера Геннадия Казанского «Снежная королева», где актриса сыграла свою первую роль (Герда), резко отреагировал на ее признание о домогательствах в возрасте 12 лет на съемочной площадке.

«Я о Прокловой ничего не хочу слышать. Даже знать ее не желаю. Съемки «Снежной королевы» были замечательными! Это было чудо в моей жизни, которое случилось достаточно давно, но я его хорошо помню. То, что сейчас происходит с Леной, поверьте, мне абсолютно и глубоко… Просто безразлично. Иногда даже не по себе», - высказал он.

Никитенко отметил, что не понимает ситуации, которая происходит вокруг Елены Прокловой. По его словам, на съемках она была «прекрасной, глубокой актрисой».

Напомним, что Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» призналась в домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке, когда ей было 12 лет. Актриса рассказала, что в перерывах между эпизодами ее «лапал» второй режиссёр, а когда она снималась в фильме в 15-летнем возрасте, её домогался известный актёр.

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