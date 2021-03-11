40 лет отечественному року. Он утратил свою позиционную составляющую, когда согласился на унизительные выступления «в баньках»

Аргументы Недели → Культура 13+

11 марта 2021, 10:14

Исполнилось 40 лет Ленинградскому рок-клубу – можно сказать, коллективный юбилей русского рока. Роль этой организации в истории национальной культуры оценивается как колоссальная.



«Контроль со стороны системы за деятельностью рок-клуба не вызывал у нас возмущения до тех пор, покуда не стал жёстким при Андропове, когда все мероприятия клуба оказались подчинены наглым молодчикам из городского оперативного отряда. Между ними и музыкантами возникали конфликты, которые порой заканчивались доставлением музыкантов в отделение милиции», - рассказывает «Аргументам недели» , виолончелист «золотого» состава группы «Аквариум», основатель культового в 90-е годы питерского андеграунд-клуба «ТаMtAm», рок-музыкант, возненавидевший слово «рок», Всеволод Гаккель.



Группы в рок-клубе были не равны в правах. Разные «степени посвящения», многоуровневая структура. «Аквариуму», который заработал авторитет ещё до возникновения рок-клуба, при вступлении в него не пришлось проходить через прослушивания и отборочные комиссии, а большинству групп – пришлось. И даже если прошёл, если получил членство, то это ничего существенного не гарантировало, поскольку коллективы выступали с разной частотой. Членов рок-клуба было много, концертов мало.



Рок-клуб стал в масштабах страны прецедентном, и многие таланты – Шевчук, Башлачёв, Бутусов – перебрались в Ленинград, поскольку Ленинграде было возможно то, что было невозможно в Уфе или Свердловске.



«Это была подножка целому поколению, которое… вступило в союз с постылой системой, от которого мог появиться только такой гнилой плод, как корпоративный «русский рок», - говорит Всеволод Гаккель. - Хочется думать, что небожитель Цой не переступил бы этой черты и не играл бы на корпоративных вечеринках. Бескомпромиссный рок (так называемый) утратил свою позиционную составляющую, когда согласился на унизительные выступления «в баньках».



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