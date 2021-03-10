«Mirror jf Enigma»: челябинцев ждет музыкальное погружение в мистику Средневековья

Аргументы Недели → Культура 13+

10 марта 2021, 13:28 Татьяна Михайлова

3 апреля в Челябинске состоится грандиозное шоу «Mirror jf Enigma». Зрителям откроется мир таинственного Средневековья — время контрастов и противоречий, торжества красоты и мрачных легенд.

Жителей Челябинской области ждет живое исполнение в стиле григорианского хорала. Прозвучат авторские произведения и всемирно известные хиты групп «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein».

Голоса хора «Enchanted voices» и вокал Ksana не оставят никого равнодушным. Шоу, покорившее зрителей всего мира, понравится южноуральцам, ценящим хорошую музыку, мастерство и профессионализм артистов, открытым к смелым экспериментам.

Место проведения — конгресс-холл, начало в 19 часов.

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