«Mirror jf Enigma»: челябинцев ждет музыкальное погружение в мистику Средневековья
10 марта 2021, 13:28 Татьяна Михайлова
3 апреля в Челябинске состоится грандиозное шоу «Mirror jf Enigma». Зрителям откроется мир таинственного Средневековья — время контрастов и противоречий, торжества красоты и мрачных легенд.
Жителей Челябинской области ждет живое исполнение в стиле григорианского хорала. Прозвучат авторские произведения и всемирно известные хиты групп «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein».
Голоса хора «Enchanted voices» и вокал Ksana не оставят никого равнодушным. Шоу, покорившее зрителей всего мира, понравится южноуральцам, ценящим хорошую музыку, мастерство и профессионализм артистов, открытым к смелым экспериментам.
Место проведения — конгресс-холл, начало в 19 часов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.