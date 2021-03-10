Хор Турецкого спел для женщин Южного Урала

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10 марта 2021, 08:52 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск")

Концерт в честь 8 Марта был организован при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На мероприятие пригласили работниц социальной сферы.

2700 билетов были вручены жительницам Челябинска, Копейска, а также Сосновского, Коркинского, Еманжелинского, Еткульского и Красноармейского районов. 9 марта во Дворце спорта «Юность» собрались сотрудницы здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер. Со словами поздравлений к присутствующим обратилась учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Хор Турецкого подготовил специальную программу с учетом музыкальных вкусов женщин. Репертуар вокального коллектива весьма широк — от мировой классики до популярных композиций на более чем 10 языках.