Татьяна Полякова мечтала написать не менее 100 книг. Названа причина смерти писательницы

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9 марта 2021, 19:11 Источник: РЕН-ТВ

Татьяна Полякова, фото: vk.com/polyakovatatyanavyktorovna

Умерла писательница, мастер авантюрного детектива Татьяна Полякова. Полякова ушла из жизни восьмого марта. Ей был 61 год. Менеджер Татьяны Поляковой Валерия Сергеева назвала причину смерти писательницы.

Татьяна Викторовна боролась на протяжении длительного периода времени с раком. По словам Сергеевой, Полякова была очень дисциплинированным человеком и начала лечение сразу после обнаружения онкологического заболевания. Писательнице сделали операцию, которая прошла успешно, она проходила все необходимые поддерживающие процедуры, - передает РЕН-ТВ.

"Татьяна Полякова - необыкновенно тёплый и светлый человек. В её душе всегда царила весна! Она сияла сама и заражала своим жизнелюбием всех вокруг.

Татьяна Викторовна планировала написать минимум 100 книг, но её путь оборвался буквально в нескольких шагах от заветного числа. Писательский путь длиной в 24 года. Целых 24! Жизненный путь длиной в 61. Всего 61!" - появилось сообщение в Инстаграм об уходе автора детективов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Полякова ???? Писатель (@polyakova_detektiv)

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. После окончания филфака 14 лет проработала в детсаду. Первую книгу написала на спор. В итоге сочинила более 90 детективных романов.

По произведениям Поляковой сняли фильмы "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы", "Барышня и хулиган" и "Строптивая мишень".

Татьяна Полякова несколько лет назад рассказывала "Аргументам Недели" о настоящем и будущем российской литературы и книги.