В США запретили книги создателя Гринча из-за якобы расистских образов. Так от литературы ничего не останется

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9 марта 2021, 18:26

Фото: Global Look Press Кадр из фильма "Кот в шляпе"

В Америке решили запретить к публикации шесть книг Доктора Сьюза – под этим псевдонимом печатался писатель Теодор Гайзель, считавшийся классиком и символом детской литературы. Причина – якобы расистские образы и иллюстрации.

Цифровые копии его книг больше не будут доступны в Сети. Вот так вот, раз – и нет ничего. Решение приурочили к дню рождения писателя.

Теодор Гайзель (1904-1991) – автор известных во всем мире сказок «Гринч – похититель Рождества» и «Кот в шляпе», по которым были сняты одноименные фильмы, очень полюбившиеся зрителям. После того как Гайзеля запретили публиковать, стоимость печатных экземпляров его произведений взлетела до небес. Цена одной книги теперь – более тысячи долларов.

Огромный Гринч летает над Нью-Йорком.

Борцы за уничтожение «неполиткорректных» книг хотят стереть с лица земли все, что хоть отдаленно напоминает расизм. Под раздачу попал даже великий Шекспир. У Гайзеля им, например, не понравились картинки с двумя босоногими темнокожими, одетыми в юбки из соломы.

«Только всего этого недостаточно, – пишет телеграм-канал «НеВенец творения». – Чтобы навсегда забыть о расизме и рабовладельческих временах, необходимо стереть (обнулить) историю и культуру всего человечества хотя бы до 2000 года нашей эры. Включая все палеоантропологические исследования и литературные труды древних авторов».

Что ждет нас в будущем, если все пойдет так и дальше? Читайте в книге Игоря Диденко «НеВенец творения».