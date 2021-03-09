Ширвиндт рассказал о последних словах Миронова перед смертью

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9 марта 2021, 07:51 Источник: МК

Андрей Миронов, Aleksandr Sternin/Russian Look

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал в рамках разговора с журналистами о последних словах своего друга – актера Андрея Миронова – перед смертью.

Ширвиндт признался, что помнит случившееся в 1987 году, как вчера. "Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова", – заявил худрук Московского театра сатиры.

Александр Ширвиндт был с Андреем Мироновым на гастролях в Риге. Актер потерял сознание прямо на сцене во время спектакля в Рижской опере. Артиста доставили в больницу, где у него было выявлено кровоизлияние в мозг. Через два дня Миронов скончался в возрасте 47 лет. Впоследствии стало известно, что у Миронова была врожденная аневризма, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки.

7 марта 2021 года Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет.

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