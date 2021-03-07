Умер известный кинодеятель, отец музыканта Глеба Матвейчука Алим Матвейчук

Аргументы Недели → Культура 13+

7 марта 2021, 13:47

Алим Матвейчук, фото: Instagram.com

5 марта умер известный кинодеятель, художник-постановщик Алим Матвейчук. О смерти отца сообщил музыкант Глеб Матвейчук. Алиму Ивановичу Матвейчуку было 73 года.

"Самый родной, любимый Папа ... лучший Дедушка... очень рано... Ты навсегда останешься в нашей памяти", - написал Глеб Матвейчук в Инстраграм. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Художник-постановщик Алим Матвейчук работал с режиссерами Николаем Досталем, Александром Прошкиным, Александром Коттом, Сергеем Урусляком. Он работал над фильмами на военную тему "Ленинград", "Я – русский солдат", "Красный цвет папоротника".

Режиссер Сергей Урсуляк вспоминает, что Матвейчук был не только "замечательным художником, он еще был прекрасным человеком".

Добрыми словам отца бывшего мужа, бывшего свекра вспомнила актриса Анастасия Макеева. Она выразила соболезнования Глебу, за которым была замужем семь лет. Макеева снималась в фильме "ЧиркиЗона", над которым работал Матвейчук -страший.

Пользователи сети выражают соболезнования Глебу и пишут слова поддержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глеб Матвейчук (@glebmatveychuk)