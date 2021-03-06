Поэт и издатель Валерий Краснопольский вспоминает о Михаиле Жванецком в день его рождения: он писал замечательные верлибры

Аргументы Недели → Культура 13+

6 марта 2021, 23:27

Фото: cоцсети

Сегодня день рождения недавно ушедшего от нас выдающегося писателя - сатирика Михаила Жванецкого. Его друг, поэт и издатель Валерий Краснопольский поделился с «Аргументами недели» своими воспоминаниями:

«Нас связывали долгие годы знакомства и сотрудничества (без малого полвека): в конце 60-х он впервые пришёл к нам в МГУ на студию «Луч» приглашённый мной (старостой студии). - успех был безусловный и ему это было важно, потом мы стали общаться как поэт с поэтом - Он писал верлибры, сам не подозревая об этом, я составил его подборку для журнала «Октябрь», которому порекомендовал напечатать его верлибры, написав предисловие к ним... публикация состоялась в 2007 году и осталась единственной в своём роде. Позже я составил книгу верлибров М. Жванецкого, которая не издана по сей день, - автор стеснялся её издавать, полагая, что они не так хороши! Михал Михалыч - Ваша скромность лишила читателей возможности иметь под рукой замечательные образцы «современного русского верлибра», пользовавшегося исключительным успехом у массовой аудитории, что само по себе - невероятно, обещаю исправить эту ошибку!»