Режиссер Андрей Смирнов возмутился намерению Тиграна Кеосаяна снять ремейк «Белорусского вокзала»

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6 марта 2021, 20:18 Источник: Эхо Москвы

кадр из фильма "Белорусский вокзал"

"Бессмертные"» - под таким названием киностудия "Мосфильм" выпустит современную версию знаменитой советской драмы Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Снимет ее режиссер Тигран Кеосаян.

В фильме Кеосаяна вместо участников Великой Отечественной войны героями станут четверо друзей, когда-то однополчан в Афганистане, которые встречаются в канун 9 Мая провожать боевого товарища в последний путь.

Режиссер культового фильма Андрей Смирнов сообщил, что Кеосанян звонил ему, спрашивал, как он относится к этой идее. "И я возмутился – как можно афганскую войну мешать с Отечественной? Это разные вещи. И мне это намерение кажется возмутительным", - ответил Смирнов. На что Тигран Кеосанян сообщил, что снимать все равно будет, даже "без благословения".

Кеосаян через какое-то время разместил в своем Telegram-канале пост: "С удивлением прочитал, что собираюсь снимать ремейк «Белорусского вокзала». Официально заявляю: никогда не собирался и не собираюсь снимать ремейки".

Некоторое время назад СМИ информировали, что сообщение о ремейке "Белорусского вокзала" Тиграном Кеосаяном исчезло с сайта "Мосфильма".